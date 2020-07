Pogba torna? La Juventus sui social fa impazzire mezzo mondo…

Un tweet della Juventus con la parola “back” ha scatenato i fan bianconeri di Pogba. Il club ha dovuto precisare che si trattava invece di “throwback”.

Tutta colpa dei social. Questa mattina mezzo mondo è stato allertato dal presunto annuncio fatto dalla Juventus. I tifosi hanno iniziato a sognare e il tam tam mediatico è esploso in fretta e furia. Un tweet maldestro ha riacceso l’entusiasmo dei tifosi della Juventus, già pronti a riaccogliere Paul Pogba a Torino. Il profilo in lingua spagnola della società bianconera ha infatti postato un video con i migliori gol del francese nella sua esperienza juventina. Il tutto – riporta sportmediaset – accompagnandolo con un “back” inteso da tantissimi con allusione a un imminente ritorno. Una gaffe a cui la stessa Juventus è corsa ai ripari: «Back nel senso di ‘throwback’ – ha twittato sul profilo spagnolo -. Non pensate ad altro!».

Pogba alla Juventus, affare impossibile

Un ritorno di Pogba alla Juventus ad oggi è impossibile. Il lockdown, la svalutazione dei prezzi e la crisi economica hanno fatto sì che lo United difendesse il proprio investimento. Paratici e Agnelli sono consapevoli, tanto che hanno preso Arthur. Calciatore sicuramente più adatto alle caratteristiche di sarri.

Il tweet della Juventus

🔙 = Throwback 😅 Solo queríamos recordar goles de un ex jugador del club. ¡No piensen otra cosa! 🙏 pic.twitter.com/sbLlWKNG6j — JuventusFC (@juventusfces) July 1, 2020





