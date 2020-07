Calciomercato Juventus, colpo dall’Atletico? Pronti 15 milioni di euro

Calciomercato Juventus, dalla Spagna sono sicuri di un interessamento dei bianconeri per Hermoso: ecco le ultimissime novità

Il prossimo colpo della Juventus potrebbe arrivare dalla Spagna. Secondo quanto riportato da tuttojuve.com, infatti, la dirigenza di Corso Galileo Ferraris avrebbe rotto gli indugi e nelle prossime settimane potrebbe decidere di formulare un’offerta ufficiale per Hermoso. Il giovane centrale dell’Atletico Madrid, autore fin qui di una stagione non troppo esaltante, è stato valutato dai Colchoneros circa 15 milioni di euro. Sul talento ci sarebbe da tempo l’interessamento dell’Inter, alla ricerca di un tassello con il quale puntellare il proprio reparto arretrato.

Potrebbe interessarti anche–> Gosens alla Juventus, calciomercato: Higuain pedina di scambio?

Hermoso alla Juventus, calciomercato: sfida all’Inter per il giocatore?

Al momento, va detto, non è ancora iniziata una trattativa ufficiale, siamo ancora nel campo delle ipotesi. Indiscrezioni che, però, potrebbero tramutarsi in qualcosa di più concreto con il passare dei giorni, alla vigilia dell’apertura della sessione di calciomercato di settembre. Hermoso è un profilo che piace alla Juve e che è stato attenzionato in più di una circostanza dallo staff dirigenziale bianconero, che punterebbe a concludere un’operazione alla De Ligt, con costi radicalmente ridotti. La manovra di disturbo dell’Inter potrebbe, però, complicare i piani della dirigenza di corso Galileo Ferraris: staremo a vedere quali saranno i futuri scenari di quest’operazione.

Potrebbe interessarti anche–> Calciomercato Juventus, UFFICIALE: ceduto un attaccante

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK