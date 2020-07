Il grande colpo del calciomercato Juventus per il momento è rappresentato dall’arrivo a Torino di Arthur Melo, mediano del Barcellona. Dopo una estenuante trattativa, infatti, è arrivato lo scambio ufficiale con gli spagnoli, che porterà in cambio del mediano brasiliano Pjanic in maglia blaugrana.

C’è da dire che Arthur non è stato subito convinto della sua nuova destinazione, ma le cose sono cambiate quando ha capito di non essere un giocatore così fondamentale per il Barcellona. Il club spagnolo lo ha ritenuto un elemento sacrificabile sul mercato e questo avrebbe deluso il calciatore, che a quel punto ha deciso di arrivare in Italia in una squadra che invece lo cercato con grande insistenza.

Sarri infatti vuole farne un perno fondamentale della sua linea mediana e non ci sono dubbi sul fatto che Arthur nella prossima stagione verrà impiegato con regolarità. Da lui ci si aspetta davvero molto. C’è un retroscena che arriva però riguardo la sua firma con la Juve.

Calciomercato Juventus, Dani Alves la chiave per Arthur

Come riporta Espn, e in Italia anche Tuttosport, ci sarebbe un retroscena sull’arrivo di Arthur in bianconero. Sarebbe stato l’ex bianconero Dani Alves a convincere il calciatore sulla sua futura destinazione. Il terzino destro brasiliano, che ha giocato pure lui sia nel Barcellona che nella Juve, sarebbe stato fondamentale nel far sì che Arthur capisse che era arrivato il momento giusto per cambiare aria e tentare una nuova avventura calcistica.

