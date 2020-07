Nel prossimo calciomercato Juventus i bianconeri andranno senz’altro a caccia di una prima punta. Ancora non si sa se Higuain rimarrà o meno fino alla fine del suo contratto con la Juve, ma di sicuro la società cerca in ogni caso un centravanti.

Un calciatore che sappia sì segnare tante reti ma che possa essere anche al servizio della squadra, dei grandi campioni della rosa di Sarri. Per questo motivo sono diversi i nomi che in queste settimane sono stati accostati al mercato del club torinese.

Adesso in pole position c’è Milik, attaccante del Napoli. Il polacco conosce ormai bene la serie A, è un ottimo goleador, abile anche nei calci piazzati. E sembra essere il profilo giusto per una Juventus che vuole continuare a primeggiare in Italia e in Europa.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi o Pellegrini in azzurro?

Anche se il contratto del calciatore è in scadenza a giugno 2021, il Napoli non intende assolutamente fare sconti e valuta Milik per una cifra tra i 40 e i 50 milioni di euro. Somma decisamente alta, che la Juventus difficilmente spenderà. Il club di De Laurentiis, che rischia altrimenti di perdere il giocatore il prossimo anno a parametro zero, potrebbe però essere interessato ad inserire delle contropartite nella trattativa. I giocatori graditi dal club partenopeo sono Bernardeschi e Luca Pellegrini, quest’ultimo di rientro dal Cagliari.

