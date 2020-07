Calafiori non rinnoverà con la squadra della Capitale. Il giovane terzino italiano è ad un passo dalla Juventus. Su di lui anche Psg e Manchester United.

Il giovanissimo terzino della primavera della Roma, Calafiori è ad un passo dalla Juventus. Non rinnoverà dunque il suo contratto con i giallorossi ed è pronto a sposare la nuova realtà bianconera. Su di lui c’era forte il pressing anche di altre due grandi squadre ai vertici europei: il Paris Saint Germain e il Manchester United. A Roma era già considerato l’erede di Kolarov.

Calciomercato Juventus, in arrivo il giovane terzino della Roma

Il giovane terzino della Roma è ad un passo dalla Vecchia Signora. Riccardo Calafiori è un talentoso terzino sinistro classe 2002, nella squadra della Capitale aveva già ricevuto diversi attestati di stima, tanti che per molti era già considerato l’erede designato di Kolarov, un paragone non indifferente. I bianconeri avrebbero superato la concorrenza per garantirsi le prestazioni sportive del giovane terzino italiano. Con l’assenza e, dunque, il mancato accordo sul contratto in scadenza nel 2022 la Roma potrebbe essere obbligata a cederlo proprio in favore di quei problemi economici di bilancio che costringeranno la dirigenza a investire molto su giocatori in uscita. Dopo Luca Pellegrini, un altro terzino italiano sta per compiere il tragitto da Roma a Torino.

