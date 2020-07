Juventus, Sarri in conferenza stampa pre derby: le sue parole

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa in vista del derby di domani pomeriggio contro il Torino. Ecco cosa ha detto l’allenatore della Juventus:

Oggi ha parlato Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia del derby della Mole. La partita si terrà domani pomeriggio alle 17.15, un orario insolito e -forse- come sostiene lo stesso mister “penalizzante vista l’ora”. Proprio a proposito del derby il mister bianconero ha specificato: “Il derby è sempre una partita particolare, che esula da qualsiasi logica. Affronteremo una squadra decisamente motivata“. Infatti come specificato dal mister bianconero da qui in avanti ogni partita della Juventus sarà cruciale, massima concentrazione per ogni match. Infatti dopo il Torino, i bianconeri inizieranno un vero tour de force con tanto di scontro diretto contro la Lazio.

In conferenza stampa Maurizio Sarri ha parlato del derby della Mole che si disputerà domani pomeriggio alle 17,15, un orario che secondo il mister bianconero risulta penalizzante, ecco cosa ha detto Sarri a tal proposito: “Quando si parla dell’orario bisogna essere molto precisi: secondo me a livello di movimento è penalizzante giocare a quest’ora, poi io sono l’allenatore della Juventus e se domani ci sarà una partita alle 17.00 ci faremo trovare pronti”. Sarri ha poi aggiunto: “L’assenza del pubblico fa incidere meno il fattore campo perché in certi momenti può tirarti fuori da alcune situazioni spingendo in maniera forte ma noi faremo di tutto per vincere il match”. Purtroppo una nota dolente per la rosa bianconera, infatti, Sarri ha confermato che contro il Torino mancherà ancora la presenza del capitano Giorgio Chiellini: “Al momento si sta ancora allenando con riatletizzatori, non è ancora a disposizione dello staff tecnico. Posso dirti solo le sensazioni sul suo rientro in gruppo, sembra che probabilmente siamo alla fine del suo percorso di riatletizzazione, a breve può essere in gruppo. Spero subito dopo questa partita, o qualche giorno dopo questa partita ma comincia a farsi plausibile il rientro in gruppo”.

