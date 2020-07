Calciomercato Juventus, il Tottenham ha detto no ad uno scambio

Un rumor di calciomercato Juventus arriva questa volta dall’Inghilterra. Come riportato dal Daily Telegraph infatti i bianconeri avrebbero offerto uno scambio al Tottenham che però avrebbe rifiutato.

I bianconeri hanno già messo a segno un colpo importante di mercato per quanto riguarda il centrocampo, con lo scambio tra Pjanic e Arthur che porterà il brasiliano nella prossima stagione a vestire il bianconero. Ma non sarebbe stata la sola trattativa ad essere stata imbastita in quella zona del campo, dove la Juve vuole rinnovarsi.

Come infatti ha riportato il tabloid inglese, la Juventus avrebbe offerto al Tottenham il centrocampista gallese Aaron Ramsey, chiedendo in cambio Tanguy Ndombele. Ma il club allenato da Josè Mourinho avrebbe subito chiuso ad ogni tipo di trattativa, probabilmente anche per l’alto ingaggio di Ramsey.

Calciomercato Juventus, possibile partenza per Ramsey?

Questa stagione non è stata finora affatto semplice per l’ex centrocampista dell’Arsenal, spesso frenato dagli infortuni. Sarri lo ha prima utilizzato come trequartista, ma il gallese non è stato decisivo in quella posizione. Meglio quando è stato utilizzato invece come mezzala, ma purtroppo gli è mancato sempre qualcosa per compiere il definitivo salto di qualità e guadagnarsi un posto fisso nella mediana juventina.

Non è riuscito insomma ad imporsi per come ci si aspettava. Anche per questo motivo il club bianconero potrebbe prendere in considerazione la sua cessione nel caso in cui arrivasse una offerta importante per il centrocampista.

