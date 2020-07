In Spagna sono sicuri. Massimiliano Allegri potrebbe sostituire l’attuale allenatore blaugrana Setien per il finale di stagione nella Champions League.

L’ex allenatore bianconero Massimiliano Allegri potrebbe sostituire l’attuale allenatore blaugrana Setien per la fine della stagione. Un obiettivo concreto quello della società blaugrana: arrivare concentrati e cinici al punto giusto nella competizione più importante, la Champions League. Infatti la società non è più convinta di Setien, l’allenatore sta riscontrando non pochi problemi con giocatori e – in generale – con tutto l’ambiente blaugrana. Un suo esonero primo della fine della stagione non sarebbe da escludersi. Max Allegri, infatti, potrebbe essere il grande sostituto proprio per la sua esperienza in ambito internazionale, ricordiamo che Allegri in 5 anni con la Juventus ha raggiunto l’obiettivo di due finali di Champions.

L’ex Juventus alla guida tecnica del Barcellona? In Spagna sono sicuri

Max Allegri è l’allenatore ideale per gestire una rosa con molti campioni. La sua grande qualità è proprio quella della gestione del gruppo, oltre alla tattica, l’allenatore toscano negli anni in bianconero ha messo in luce la sua immensa qualità gestionale. Un allenatore ideale, quindi, per una squadra ai vertici come il Barcellona desiderosa di ritornare ai fasti primeggiando anche nella competizione che più l’ha contraddistinta negli anni, insieme ai rivali del Real Madrid. Allegri al Barcellona quindi potrebbe già essere realtà concreta prima del tempo, un arrivo prematuro che avrebbe come obiettivo imposto dalla società quello della Champions League. Ora c’è da capire cosa risponderà l’ex allenatore bianconero.

