Milik alla Juventus, De Laurentiis ha aperto ad uno scambio con Paratici

Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, è entrato ormai nell’ottica di cedere Milik. Avrebbe anche chiesto Bernardeschi in campo del centravanti polacco.

La situazione di Milik è chiarissima. Il giocatore polacco è in scadenza di contratto nel 2021 e, visto che per il momento non si parla di rinnovo, le opzioni del Napoli sono due. O venderlo quest’estate cercando di massimizzare la sua cessione, o correre il rischio di perderlo a zero la prossima estate. Il presidente del Napoli De Laurentiis – come riporta Sky Sport– chiede per il giocatore 40 milioni di euro. La differenza rispetto ai giorni scorsi, però, è che c’è un’apertura sulle possibili contropartite.

LEGGI ANCHE >>> Griezmann, c’è aria di rottura con il Barcellona. Convocata una riunione, la Juve segue…

Milik, dal Napoli sì alle contropartite

De Laurentiis potrebbe così aprire ad uno scambio e all’inserimento di contropartite nell’affare. La dirigenza della Continassa può mettere sul piatto Bernardeschi, profilo che piace al Napoli. Oltre al fantasista, anche Romero e Rugani potrebbero rientrare nell’operazione. Milik, tuttavia, piace molto anche ad altre compagini. Tra queste seguono con interesse la vicenda pure l’Atletico Madrid il Tottenham. Con il Napoli, quest’ultimo caso, che chiederebbe agli ‘Spurs’ l’inserimento di Lucas Moura in un’eventuale operazione.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK