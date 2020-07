Messi e il Barcellona sono ai minimi storici. Il giocatore potrebbe davvero lasciare la Liga dopo tanti anni. C’è la Serie A nel suo futuro?

Lionel Messi e la sua -storica- squadra sono ai minimi storici. C’è un mancato accordo sul rinnovo di contratto fra l’entourage del giocatore e la società blaugrana, la Pulce argentina sarebbe già infastidito dall’accaduto tanto da aver preso in considerazione l’addio definitivo dalla Liga. Una bomba di mercato a ciel sereno: Messi potrebbe lasciare il Barcellona. Sembra che l’attaccante abbia interrotto il dialogo con la dirigenza, ma non è tutto. Messi lascerà il club a fine contratto, in scadenza nel 2021. Naturalmente la società dovrà correre ai ripari e per non farlo partire a zero, potrebbe già essere costretta a metterlo sul mercato in questa sessione di mercato.

Messi alla Juventus? Calciomercato: non rinnoverà con il Barcellona

Un fulmine a ciel sereno e un’autentica bomba di mercato. Messi potrebbe lasciare il club storico che l’ha reso il fenomeno che è poi diventato e potrebbe già farlo in questa sessione di mercato. Su di lui, naturalmente, gli occhi sono di tutti i club ai vertici europei. Il Manchester City di Pep Guardiola è naturalmente interessato, l’ex allenatore farebbe di tutto pur di riavere il pupillo che ha reso del suo Tiki-Taka il marchio e forse l’emblema di quello che è stato il Barcellona sotto la guida tecnica di Guardiola. Ma c’è da tenere in considerazione anche di un possibile interesse da parte della Serie A, infatti non è mai stato negata la suggestione di poter vedere i più grande fenomeni dei nostri tempi (Cristiano Ronaldo e Messi) giocare insieme. Una suggestione che potrebbe -addirittura- diventare sogno: Cristiano Ronaldo e Messi in una sola squadra, e questa realtà potrebbe clamorosamente avversarsi alla Juventus. Un sogno che però dovrebbe, comunque, prendere in considerazione l’interesse dell’Inter, altra squadra che farebbe i salti mortali pur di garantirsi un fenomeno come Messi in squadra. Per ora la situazione in fase di stallo, ma il probabile addio non è da escludersi. Vedremo nelle prossime settimane, intanto sognare un binomio fantasia CR7 – Messi è già la poesia che tutto il calcio deve volere.

