Juventus, Dybala ammonito nel derby: salta pure lui il Milan

Altro cartellino giallo pesante in Juventus-Torino, derby della Mole che i bianconeri hanno portato a casa allungando momentaneamente sulla Lazio seconda. Dopo De Ligt infatti anche Paulo Dybala è stato ammonito.

L’attaccante argentino è finito sul taccuino dell’arbitro al minuto numero 70 per simulazione e il giallo ricevuto gli farà saltare la prossima partita dei bianconeri, in programma il prossimo 7 luglio contro il Milan.

Dybala era infatti diffidato e dunque con il giallo ricevuto scatterà automaticamente la squalifica per lui. Non sarà l’unico calciatore della Juventus a non poter giocare contro il Milan. Anche De Ligt infatti era stato ammonito nel primo tempo e anche l’olandese sarà squalificato.

LEGGI ANCHE –>> Calciomercato Juventus, Rivaldo promuove la coppia Messi-Ronaldo

Juventus, l’alternativa a Dybala contro il Milan

L’assenza di Paulo Dybala non lascia alternative a Maurizio Sarri, che contro il Milan dovrà impiegare Gonzalo Higuain nel ruolo di centravanti. L’attaccante argentino ha giocato uno spezzone del derby e sta cercando di ritrovare la miglior condizione possibile. Contro la sua ex squadra sarà motivato forse ancora di più nel trovare la via della rete?

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK