Video Inter-Bologna 1-2: ecco le azioni salienti della gara di San Siro

I nerazzurri perdono a San Siro contro il Bologna per 1-2 e quasi sicuramente si tirano fuori dalla lotta scudetto. Clicca qui per vedere le azioni salienti della gara.

Clamoroso a San Siro. L’Inter di Antonio Conte viene battuta in rimonta dal Bologna per 1-2 e dice probabilmente addio al sogno scudetto, con la Juve distante ormai 11 lunghezze. E pensare che le cose a San Siro per Lukaku e compagni si erano messe bene: era stato proprio l’attaccante belga a portare a vantaggio i suoi, al 21′ minuto di gioco. L’espulsione di Soriano ad inizio ripresa complicava ancor di più i piani dei felsinei. Lautaro Martinez dal dischetto, però, ha fallito l’opportunità di chiudere la gara. E in ossequio alla legge non scritta del calcio “goal mangiato goal subito”, Musa Juvara, prima e Barrow poi, ribaltano clamorosamente la gara. Nell’Inter espulso anche Bastoni.

Ti potrebbe interessare anche–> Calciomercato Juventus, un top player nel mirino: sul piatto Ramsey e soldi

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK