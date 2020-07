Willian alla Juventus, arrivano novità da Londra per il brasiliano

Maurizio Sarri spinge per avere Willian alla Juventus, ma il centrocampista brasiliano può rinnovare al Chelsea. Vorrebbe un triennale, ma Abramovich…

Il Sun aggiorna sul rapporto tra Willian ed il Chelsea. Le parti, secondo quanto riportato, avrebbero stretto i tempi per il rinnovo di contratto e la trattativa sarebbe arrivata rapidamente ad una svolta in positivo. Parole al miele per i Blues di Frank Lampard. Il problema, al momento, sarebbe rappresentato dalla durata dell’accordo proposto dal club di Roman Abramović al talento brasiliano. Per politica del club, infatti, gli Over 30 non vengono mai proposti contratti troppo lunghi. Alla finestra resta la Juventus che sarebbe invece disposta ad offrirgli tre anni di contratto pur di regalarlo a Maurizio Sarri.

Sarri spinge per Willian

Il calciatore ha di recente firmato la mini-estensione dell’attuale accordo, dal 30 giugno al 31 agosto 2020. Questo per concludere la stagione con i londinesi, ma chiede un accordo di tre stagioni. La sensazione è che alla fine Willian ed il Chelsea giungano ad un’intesa, lasciando, dunque, la Juventus con il colpo di mercato in canna. Dal canto loro i bianconeri sperano che l’epilogo sia differente, perché porterebbero volentieri a Torino il ragazzo. Insieme a Sarri ha vinto l’ultima edizione dell’Europa League e garantirebbe al centrocampo un ulteriore salto di qualità.

