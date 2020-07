Calciomercato Juventus, aumentano le rivali per un terzino destro

Ci saranno diverse novità nel prossimo calciomercato Juventus. Il club bianconero del resto finora è stato uno dei più attivi, riuscendo a portare a casa dei giocatori importanti come Kulusevski e come Arthur. Arriverà probabilmente anche un altro centrocampista.

Ma è anche in difesa che la società dovrà muoversi per regalare a mister Sarri delle pedine importanti. Servono delle alternative a Cuadrado e ad Alex Sandro e per questo motivo da settimane circolano diversi nomi come possibili rinforzi per la Juve.

LEGGI ANCHE –>>Juventus, Sarri in conferenza stampa pre-Milan: le sue parole

Calciomercato Juventus, Bellerin tra gli obiettivi

Come riporta il sito inglese Daily Express, ci sarebbe anche la Juventus tra le pretendenti a Hector Bellerin, terzino destro spagnolo che milita con la maglia dell’Arsenal.

Il calciatore quest’estate potrebbe cambiare aria e – visto che ha solamente 25 anni – sarebbe un ottimo investimento da fare, visto che potrebbe essere una colonna della difesa per molte stagioni. Il suo valore di mercato si aggira attorno ai trenta milioni di euro.

La concorrenza però è davvero tanta. Perché oltre al Bayern Monaco adesso ci sarebbe un altro grande club interessato alle sue prestazioni ed è il Psg. I francesi hanno perso diverse pedine in difesa (tra cui Meunier finito al Borussia Dortmund) e per questo motivo dovranno fare per forza di cose degli investimenti.

LEGGI ANCHE –>Le pagelle di Juventus-Torino 4-1, Ronaldo e Dybala brillano

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK