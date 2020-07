Dopo le diverse voci di mercato che vedrebbero i bianconeri protagonisti di diversi scambi con la Roma, ci sarebbe spazio anche per uno scambio fra giovani

Juventus e Roma sono le due compagini del calcio italiano che in questo periodo sono fra le protagoniste del mercato. I tanti, possibili, scambi fra i bianconeri e la squadra della Capitale sono già stati diramati: Zaniolo, Bernardeschi, Cristante, Rugani e Romero sono alcuni dei profili che negli ultimi mesi sono entrati nei vari sondaggi fra le due società, pronte qualora arrivasse l’offerta giusta che soddisfi entrambe le parti, a sedersi al tavolo delle trattative. Ma in questo momento l’ultima voce di mercato parla di uno scambio fra due giovanissimi, ecco chi:

Calciomercato Juventus, spunta un nuovo scambio con la Roma

Infatti negli ultimi sondaggi di mercato è sorta una possibilità di scambio fra due giovanissimi giocatori. Ai bianconeri sembra interessare Riccardi che già nel 2019 era stato trattato nell’ambito dell’operazione con Daniele Rugani poi non andata in porto. Secondo un sondaggio di mercato, infatti, il giovanissimo calciatore giallorosso piace molto al direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici. A Roma sarebbero accondiscendenti allo scambio perché interessati ad un altro giovane bianconero: Nicolussi Caviglia. Giocatore che attualmente è in prestito al Perugia. Il ventenne centrocampista viene valutato dalla Vecchia Signora intorno ai 10 milioni di euro, più o meno la stessa cifra che la Roma chiede per Riccardi. Ecco che, dunque, potrebbe nascere un’importante scambio fra le due società. Tenendo sempre attive le altre proposte fra i big, infatti, nonostante l’interesse per Riccardi, la Juventus è sempre vigile sulla situazione Zaniolo ma anche sull’ultima bomba Dzeko. Un’estate che avrà protagoniste le due società sul tavolo delle trattative.

