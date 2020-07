Champions League, la Uefa venerdì deciderà il luogo dopo la Juventus disputerà gli ottavi di finale di ritorno contro il Lione

Sarà una settimana decisiva, infatti, venerdì la Uefa prenderà una decisione sul luogo dove la Juventus disputerà il ritorno degli ottavi di finale contro il Lione, e così anche per la sfida di Barcellona-Napoli.

Una settimana cruciale per le coppe internazionali, che avrà venerdì come giorno cardine per scoprire il luogo delle “Final Eight” di Champions League. Ritorno degli ottavi che verranno disputati, ricordiamolo, il 7 e l’8 di agosto a campionato già finito.

Champions League, deciso il campo di Juventus-Lione: venerdì l’annuncio

Secondo il quotidiano “As” nonostante sia già stata decisa la volontà di far giocare i quarti di finale in stadi neutri in Portogallo: Oporto e Guimarares. Le sfide di ritorno degli ottavi, ciononostante, verranno giocate negli stadi di casa. Dunque sia Juventus-Lione che Barcellona-Napoli e le successive sfide Manchester City-Real Madrid e Bayern Monaco-Chelsea verranno tutte disputate negli impianti della squadra di casa. Una possibilità che vedrebbe dunque i bianconeri giocare il match di ritorno contro il Lione nel proprio impianto di casa: l’Allianz Stadium. Una volontà richiesta principalmente da Barcellona e City che non vorrebbero “regalare” il vantaggio del campo neutro a squadre di livello.

