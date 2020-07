Nelle probabili formazioni Milan-Juventus di Serie A spiccano la presenze di Higuain e Rugani dal primo minuto. Dybala è squalificato.

Higuain Juventus, Serie A (Getty Images)Gonzalo Higuain dal primo minuto. Nelle probabili formazioni del match di domani sera fra Milan e Juventus alle ore 21.45 nello stadio di San Siro, vista la squalifica di Paulo Dybala avvenuta nel precedente match i bianconeri dovranno fare a meno de La Joya e affidarsi al Pipita Higuian in attacco, per altro ex rossonero (vista la sua breve parentesi a Milano). Higuain dopo un piccolo infortunio che l’ha tenuto fuori e poi subito tornato con un gol contro il Lecce si farà trovare pronto. Stessa situazione per Daniele Rugani che molto probabilmente prenderà il posto da titolare dello squalificato De Ligt. Anche per Daniele sarà una vera e propria gara di riconferma.

Milan-Juventus, le probabili formazioni: rivoluzione Sarri

Di seguito le probabili formazioni del match che di disputerà domani sera alle 21.45 allo stadio di Milano San Siro:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo.

All: Sarri

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Bonaventura, Calhanoglu; Ibrahimovic.

All: Pioli

