Milan-Juventus, pronostico e probabili formazioni: sarà il match scudetto?

Probabili formazioni e pronostico di Milan-Juventus, match valido per la trentunesima giornata di Serie A.

Mancano poche ore all’inizio di Milan-Juventus, match valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie A. Entrambe le formazioni vengono da prestazioni esaltanti e intendono proseguire nella loro striscia di risultati utili consecutivi. I bianconeri, a più sette sulla Lazio, con undici punti di vantaggio sull’Inter terza, in caso di vittoria potrebbero compiere un passo decisivo verso la conquista del loro nono scudetto di fila. Vediamo insieme le probabili scelte dei due allenatori.

Probabili formazioni di Milan-Juventus

Probabile formazione Milan: Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Kessiè, Bennacer, Saelemaekers, Bonaventura, Rebic, Ibrahimovic

Probabile formazione Juventus: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, Rugani, Danilo, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo

Pronostico Milan-Juventus: bianconeri leggermente favoriti, ma si preannuncia un match equilibrato

Nel match di San Siro Cristiano Ronaldo e compagni partono leggermente favoriti: la capolista appare in uno stato di grazia, e la vittoria roboante contro il Toro ha dato un’importante iniezione di fiducia. Tuttavia, la squadra di Pioli è in salute, e lo ha dimostrato battendo sia la Roma che la Lazio. Molto probabilmente assisteremo ad un match ricco di goal e di azioni spettacolari. Il nostro pronostico in vista di Milan-Juventus è 1-2 a favore dei bianconeri.

