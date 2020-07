Da Fonseca un assist di calciomercato per la Juventus

L’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, serve un assist d’oro alla Juventus per il calciomercato. Kluivert non convocato per la gara col Parma.

Justin Kluivert non è tra i convocati di Paulo Fonseca per Roma-Parma. Per la Juventus è un vero e proprio assist di calciomercato. Il tecnico giallorosso ha deciso di escludere l’attaccante olandese dalla lista dei calciatori a disposizione per la sfida di questa sera. A dare la motivazione è il portale calciomercato.it. «Si tratta di un’esclusione dettata esclusivamente da motivazioni tecniche – scrive il portale -. Il calciatore ormai sembra sempre più fuori dal progetto capitolino».

Fonseca manda in tribuna Kluivert, impazza il calciomercato

Kluivert è tra i calciatori che in estate potrebbe essere ceduto dalla Roma per fare cassa. Per lui si era parlato di uno scambio con Mkhitaryan, ma anche di un interessamento della Juventus. Maurizio Sarri lo vedrebbe bene come esterno offensivo nel 4-3-3 e tra le due società i rapporti sono più che buoni. Un’esclusione che potrebbe quindi rappresentare un ulteriore indizio sul futuro lontano dalla capitale per l’ex Ajax. A testimonianza di ciò, ci sono i rapporti ottimali tra Trigoria e Torino. Tutti ricorderanno la possibilità, infatti, di uno scambio Cristante-Mandragora per questione di plusvalenze.

