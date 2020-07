Havertz vorrebbe lasciare il Bayern Leverkusen a fine stagione. Il giocatore piace molto all’allenatore bianconero Maurizio Sarri ma…

Il giovane Havertz vuole lasciare il Bayern Leverkusen a fine stagione. Il gioiellino del Bayer Leverkusen si è messo in mostra in Bundesliga, realizzando gol e dando dimostrazione del suo immenso e indiscutibile talento. Insomma, l’ennesima prova del suo immenso e indiscutibile talento. Havertz è un classe ’99 e sin dalle giovanili si è sempre dimostrato ottimo per intraprendere il ruolo da centrocampista centrale, ma con una propensione decisamente offensiva, gioca spesso da esterno destro e all’occorrenza può fare anche la seconda punta o il trequartista. Mancino di piede sa controllare molto bene la palla anche col piede destro. Tecnica e capacità di dribbling ma soprattutto visione di gioco. Tutti requisiti fondamentali per Maurizio Sarri che avrebbe richiesto il suo cartellino.

Havertz alla Juventus? Calciomercato: vuole lasciare il Bayer Leverkusen

Le indiscrezioni che arrivano, però, almeno secondo quanto riporta la Bild il talentoso classe ’99 vuole essere ceduto al Chelsea: club che lo sta seguendo da tempo. Infatti l’entourage del calciatore avrebbe già raggiunto un’intesa di massima con 9 milioni di euro annui. E i blues potrebbero -addirittura- spendere una cifra pari ai 90 milioni di euro. Un prezzo decisamente elevato per le casse bianconere, nonostante infatti la volontà di Sarri, la Vecchia Signora non sarebbe disposta a spendere quella cifra perché sono già stati investimenti importanti in quel ruolo: l’acquisto di Kulusevski e Arthur. Dunque i bianconeri sarebbero più propensi al rinnovo di Paulo Dybala così da non superare il monte ingaggidi 250 milioni di euro annui.

Dunque il destino del giovane Havertz è sempre più proiettato verso la Premier League con i blues che, in questo momento, rimangono la squadra più propensa a chiudere per l’affare, accontentando così le richieste del Bayern Leverkusen. Il Chelsea dopo i già certificati acquisti di Ziyech e Werner vuole provare il terzo grande colpo di mercato.

