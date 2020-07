Il calciomercato della Juventus: i colpi in arrivo secondo i bookmaker

Il calciomercato Juventus è uno degli argomenti più dibattuti tra i tifosi, nonostante siamo ormai nel pieno della stagione e ci sia la lotta scudetto ad infiammare gli appassionati di calcio. E sono tanti i colpi in arrivo secondo i bookmaker. Ovviamente non tutti i calciatori arriveranno a Torino, ma le quote sono degli utili indicatori su come potrebbero finire alcune trattative.

Non è un mistero che i bianconeri cambieranno diverse pedine in vista della prossima stagione. Già sono stati messi a segno i primi colpi, prendendo Kulusevski e Arthur, ma l’impressione è che la società bianconera non si fermerà qui.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, bianconeri su un giovane talento dell’Ajax

Calciomercato Juventus, tutti i nomi dei bookmakers

Tanti nomi di quelli che vengono accostati alla Juventus per il futuro sono in realtà dei rumors già sentiti nelle ultime settimane. A centrocampo ad esempio rimane tra i possibili acquisti bianconeri il mediano del Lione Aouar, così come potrebbe esserci un sondaggio con la Roma per Bryan Cristante. Sempre a centrocampo i bookmaker ipotizzano che la Juventus sia interessata a De Jong e a Jorginho, giocatore sicuramente gradito a mister Sarri che lo ha già allenato sia al Napoli che al Chelsea.

Gli altri nomi indicati dagli esperti sono quelli del terzino sinistro Theo Hernandez del Milan, di Ferràn Torres attaccante esterno del Valencia e quello di Milik, il cui futuro potrebbe essere davvero bianconero viste gli ultimi rumors di calciomercato. Nella lista c’è anche Sergio Ramos, anche se appare improbabile che il centrale possa lasciare il Real Madrid.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, scelto il nome del prossimo terzino

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK