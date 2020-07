I bianconeri hanno bisogno di rinforzare la difesa, acquistando nuovi terzini di qualità. La grande occasione potrebbe arrivare dall’Ajax:

La Juventus nella prossima finestra di mercato avrà bisogno di rinforzare i laterali difensivi. Una necessità che potrebbe diventare anche urgente soprattutto, se come sembra, dovesse partire anche Mattia De Sciglio. Negli ultimi giorni si è presentata una importante occasione di mercato dall’Ajax, un profilo che piace praticamente a tutte le squadre ai vertici, stiamo parlando del giovane Sergiño Dest. Un profilo che piace molto al direttore sportivo Paratici che sarebbe disposto a trattare con il club olandese.

Calciomercato Juventus, occhi sul talento dell’Ajax

Il giovane laterale dell’Ajax sarebbe un profilo decisamente interessante, terzino destro di grande spinta e agilità, all’occorrenza può adattarsi anche a sinistra, proprio come De Sciglio. Dotato di tecnica e di rapidità può essere fondamentale per i contropiedi e per i successivi cross in area all’attaccante. In questa stagione Dest è diventato un vero punto fermo nell’Ajax, nonostante la sua giovanissima età, il giocatore non ha compiuto ancora vent’anni. Ma sappiamo come i giovani in casa Ajax vengano valorizzati e, appunto, se già in Olanda ne parlano un gran bene di questo giocatore un motivo ci sarà, pensiamo ad esempio al caso De Ligt che nonostante sia un ragazzo del ’99 era già capitano della squadra olandese. Per altro Denst non è solo diventato protagonista della sua squadra di club, ma anche della nazionale americana, infatti il giocatore ha scelto gli USA sfruttando le sue origini americane pur essendo nato in Olanda. Un calciatore che ha già tutte le qualità per diventare un predestinato. E sappiamo come nell’Ajax la “cantera” giovani venga gestita ai massimi risultati, pensiamo anche solo alle recenti cessioni illustri tutte prodotto delle giovanili dell’Ajax: infatti sia De Ligt che De Jong sono cresciuti calcisticamente all’Ajax e, nonostante la giovanissima età, sono già nei rispettivi ruoli fra i profili più forti al mondo. Denst dunque, più che scommessa, potrebbe già essere garanzia.

