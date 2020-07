La Juventus avrebbe scelto il nome del prossimo terzino, stiamo parlando di Bellerin dell’Arsenal ma ci potrebbe essere un ostacolo spagnolo

La Juventus avrebbe scelto il profilo ideale per rinforzare i laterali di difesa, stiamo parlando di Hector Bellerin dell’Arsenal. Un profilo che piace da tempo e che potrebbe adattarsi perfettamente alle meccaniche di gioco richieste da Maurizio Sarri essendo un giocatore assai dinamico e tecnico. Un operazione che avrebbe anche esiti positivi in chiave futura, Bellerin è un 25enne che già all’Arsenal ha fatto la differenza, profilo ideale che per altro è abile nei cross per l’attaccante. La Juventus però avrà una rivale affiatatissima come concorrente: il Sivilgia.

Calciomercato Juventus, scelto il nome del prossimo terzino

La Juventus avrebbe necessità di rinforzare gli esterni di difesa e qualora dovesse partire anche De Sciglio la necessità diventerebbe urgenza. Bellerin ha, come De Sciglio, la particolarità di adattarsi su entrambe le fasce e potrebbe essere un giocatore fondamentale per la dinamicità richiesta dal gioco di Maurizio Sarri vista anche la sua notevole tecnica. Un colpo certificato che però avrebbe una concorrenza affiatata, infatti gli spagnoli del Siviglia sembrano, al momento, in polpe per l’acquisto del difensore. Per il cartellino di Bellerin, i Gunners chiedono una cifra intorno ai 25-40 milioni. Al tecnico dell’Arsenal, Arteta, piace molto un giocatore della Juventus (Rabiot) possibile dunque che i due club si ritrovino a parlare di un possibile scambio, ma a quanto sembra, almeno per il momento, la Vecchia Signora vorrebbe puntare sul centrocampista francese, che nonostante il pessimo risultato contro il Milan, in quella partita, ha dimostrato di essere entrato perfettamente nelle dinamiche di gioco dell’allenatore siglando un gol spettacolare che purtroppo è stato messo in secondo piano da una rovinosa sconfitta. Dunque se i bianconeri volessero acquistare Bellerin dovranno offrire una cifra intorno ai milioni richiesti dall’Arsenal.

