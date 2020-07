Champions League: ecco dove si giocherà Juventus-Lione

La Champions League è uno degli obiettivi stagionali della Juventus di Maurizio Sarri e l’intenzione dei bianconeri è quella di entrare nel novero delle otto squadre che si giocheranno il trofeo. Che quest’anno sarà assegnato tramite una Final Eight che si disputerà tutta a Lisbona nel mese di agosto.

Tuttavia la Juventus deve ancora giocare la sfida di ritorno degli ottavi di finale contro il Lione. Partita che non si disputò a causa dello scoppio della pandemia del coronavirus, dopo che il match d’andata l’aveva vinto la squadra di Rudi Garcia grazie ad una rete segnata da Tousart. Bianconeri che saranno dunque obbligati alla rimonta se vorranno andare avanti in Champions.

Una impresa difficile ma non impossibile. Molto dipenderà anche dallo stato atletico nel quale si presenterà alla partita il Lione. Il campionato francese infatti è stato sospeso e dunque i giocatori transalpini arriveranno a questo match dopo una lunga inattività.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, bianconeri su un giovane talento dell’Ajax

Juventus-Lione si giocherà a Torino

Domani è atteso a Nyon il sorteggio degli accoppiamenti della Final Eight di Champions League, ma nel frattempo per la Juventus è arrivata una notizia importante. La sfida contro il Lione del prossimo 7 agosto infatti si giocherà allo Stadium. Il via libera è arrivato direttamente dall’Uefa che ha ufficializzato che le gare di ritorno degli ottavi si disputeranno normalmente secondo calendario. Dunque i bianconeri ospiteranno il Lione nel proprio impianto e questa potrebbe essere un’arma in più per conquistare il pass rimontando l’avversario.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, scelto il nome del prossimo terzino

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK