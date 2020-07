Juventus-Atalanta, all’Allianz Stadium ci si gioca lo scudetto: 90 minuti al cardiopalma

La partita dell’Allianz Stadium tra Juventus ed Atalanta potrebbe rappresentare uno spartiacque decisivo nella corsa scudetto. Le due squadre sono attualmente divise da 9 punti e qualora la formazione bergamasca dovesse fare il colpaccio, ecco che i giochi potrebbero clamorosamente riaprirsi.

La Juventus si gioca lo scudetto sabato sera contro l’Atalanta. Muriel e compagni, che ieri hanno battuto la Sampdoria per 2-0 portandosi momentaneamente a meno nove dalla capolista, hanno la possibilità, vincendo contro i bianconeri,di riaprire clamorosamente i giochi per il campionato. La squadra di Gasperini appare quella più in forma nel novero delle formazioni di testa: il grande strapotere fisico, la padronanza nel palleggio, i ritmi altissimi, sono tutti ingredienti che possono dar luogo ad una miscela assolutamente esplosiva. La Juve, facendosi rimontare il doppio vantaggio dal Milan, ha gettato alle ortiche un’occasione potenzialmente ghiottissima di chiudere i giochi scudetto, che ora sono ancora pericolosamente aperti. La Vecchia Signora dovrà quindi sfoderare una prestazione altisonante per tutti i 90 minuti della gara se vorrà mettere un freno alle scorribande dei vari Zapata, Ilicic e Gomez. L’augurio dei tifosi bianconeri è quello di vedere una squadra concentrata, aggressiva, sul pezzo, come dimostrato anche nel primo tempo della gara del Meazza. Per non rischiare di compromettere quello che sembrava già tutto scritto…

