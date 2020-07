Bonucci potrebbe lasciare la Juventus, su di lui c’è sempre forte l’interesse di Pep Guardiola. L’allenatore spagnolo offrirebbe Stones in cambio

Leonardo Bonucci potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per arrivare ad un giocatore della Premier League, più precisamente Stones del Manchester City. Ad essere interessato da parecchio tempo sul centrale italiano della Juventus c’è l’allenatore Pep Guardiola, già nelle scorse stagioni il corteggiamento era avvenuto ma mai -realmente- portato a compimento. Dopo uno disfatta contro il Milan in Serie A, con una rimonta clamorosa di tre gol in pochi minuti, che ha visto complice anche lo stesso centrale bianconero, ora il futuro di Bonucci nei prossimi mesi potrebbe subire un mutamento.

Calciomercato Juventus: Bonucci pedina di scambio in Premier League?

Ormai Bonucci ha 33 anni e l’esperienza all’estero a fine stagione non è da escludersi dato che il giocatore non è certo più giovanissimo. Pep Guardiola aveva già da tempo espresso la sua grande stima per il centrale bianconero e sarebbe disposto a mettere sul piatto della trattativa una contropartita tecnica, John Stones. L’allenatore spagnolo aveva già aperto ad un possibile addio del suo difensore, dichiarando in conferenza stampa di volere il meglio per lui. Una contropartita tecnica che però non convince del tutto la Juventus che preferirebbe soldi cash o un’altra contropartita. Naturale che se la Vecchia Signora dovesse pescare dalla rosa dei Citizens i primi nomi di forte interesse sarebbero, naturalmente, quelli di Gabriel Jesus e Mendy. Profilo che già precedentemente erano finiti in ottica mercato sul taccuino di Fabio Paratici, in quel caso i bianconeri sarebbero disposti ad aggiungere anche una parte cash.

