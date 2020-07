Juventus-Atalanta, i commenti dopo il primo tempo

Non sono certi teneri i commenti nei confronti della Juventus dopo il primo tempo del match dello Stadium. L’Atalanta è in vantaggio per 1-0 grazie ad un gol segnato da Duvan Zapata. Nel complesso la prestazione degli uomini di Gasperini è stata praticamente perfetta e adesso Sarri deve studiare le contromisure.

Sui social i suppporters della Juventus hanno sottolineato proprio la prestazione di Gomez e compagni ma anche l’incapacità dei bianconeri di riuscire a reagire. Ma ci sono anche delle analisi degli addetti ai lavori che vanno in tal senso.

Come ad esempio il commento su Twitter del giornalista della Gazzetta Giuseppe Pastore, che ha scritto: “#JuventusAtalanta Dovrei riguardare meglio col MySky, ma il gol di Zapata è arrivato alla fine di oltre otto minuti consecutivi in cui la Juventus non è riuscita a toccare il pallone nella metà campo avversaria nemmeno una volta”.

Sintetico ma estremamente veritiero anche il commento di Riccardo Cucchi: “L’#Atalanta del primo tempo mostruosa. #JuventusAtalanta”.

Juventus-Atalanta, i commenti dei tifosi

Anche i tifosi ammettono la superiorità degli orobici. “Nonostante gli EQUILIBRATORI in campo,la Dea ha arato il campo. Fossero stati anche sul 2-0 non ci sarebbe stato nulla da dire,come non ho nulla da dire sulla nostra prestazione,oggi non siamo al loro livello Tattico,Atletico e Tecnico” scrive ad esempio su Twitter AntonioSalatino.

AntoniusBlock pure scrive: “Presi a pallate come all’andata. Per quelli che dicono che gli allenatori non contano. Speriamo si ripeta il miracolo”.

