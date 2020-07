Calciomercato Juventus, è fatta per un difensore francese

Calciomercato Juventus, dalla Francia rimbalzano i rumors che riguardano un giovane difensore tralsapino che i bianconeri avrebbero preso per il futuro.

Non è un mistero che il club bianconero stia già guardando al futuro. Dopo aver messo a segno il colpo Kulusevski a gennaio e aver già chiuso l’acquisto di Arthur per il centrocampo, adesso la società torinese sta già pianificando il futuro. E avrebbe messo le mani su uno dei difensori più promettenti d’Europa.

Calciomercato Juventus, in arrivo Nzouango

Come detto i bianconeri stanno già guardando al futuro e per questo motivo stanno setacciando il mercato a caccia dei migliori pezzi pregiati, talenti ancora da sgrezzare. Come riporta in Francia L’Equipe, la Juventus avrebbe di fatto chiuso l’affare per Felix Nzouango, un difensore clsse 2003 che milita nell’Amiens.

Il club transalpino avrebbe ceduto il suo gioiello ai bianconeri per una cifra di circa tre milioni di euro. Nzouango è un difensore che può ricoprire più ruoli. Grazie alla sua forza fisica può essere utilizzo come centrale, ma può anche essere schierato come esterno di destra. Dunque un importante acquisto in prospettiva per un club che dimostra ancora una volta di programmare non solo la prossima stagione, ma anche quelle successive.

