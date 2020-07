Il bomber della Roma potrebbe essere la valida alternativa a Milik sul mercato degli attaccanti per la prossima stagione.

La Juventus ha bisogno di un nuovo attaccante per la prossima stagione, sappiamo come negli obiettivi di Paratici e società il profilo di Milik sia in polpe anche per un volere stesso dell’allenatore Maurizio Sarri, ma negli ultimi giorni le quotazioni del bomber della capitale salgono e anche lui, potrebbe, essere la valida e reale alternativa a Milik per la campagna acquisti. Edin Dzeko è l’attaccante perfetto che in questo momento manca nella rosa di Maurizio Sarri, il cosiddetto ariete pronto ad incornare durante i cross e che smarca gli esterni, essendo principalmente una punta di “peso” capace di farsi trovare pronto durante la manovra offensiva. Un attaccante ideale che già da tempo vantava la stima del direttore sportivo Fabio Paratici che ha sempre fiutato la possibilità di portarlo in bianconero, qualora appunto, la Roma aprisse alla trattativa.

Dzeko alla Juventus? Calciomercato: è lui l’alternativa a Milik

Per ora le priorità di mercato bianconero, dopo la chiusura del maxi scambio con il Barcellona fra Pjanic e Arthur è, principalmente, quello del rinnovo del cartellino di Paulo Dybala. Ma sappiamo come la Vecchia Signora non si faccia mai trovare impreparata e, dunque, col probabile addio di Higuain a fine stagione, i bianconeri dovranno necessariamente intervenire sul fronte mercato. Come abbiamo detto poc’anzi il profilo ideale, per volere stesso dell’allenatore bianconero, sarebbe Milik: giovane attaccante dinamico con le caratteristiche dell’attaccante tipo, ma secondo un sondaggio di mercato di ‘Tuttosport’ salgono le quotazioni di Edin Dzeko, qualora appunto la trattativa con Milik non dovesse andare a buon fine. Sappiamo come le due società siano oggettivamente in buoni rapporti e un possibile inserimento dei bianconeri per la corsa a Dzeko potrebbe avere esito positivo, soprattutto vista la situazione economica della Roma con necessità urgente di sfoltire la rosa e il monte ingaggi. Edin Dzeko guadagna 7 milioni. Come sappiamo sull’attaccante c’è forte anche il pressing dell’Inter di Antonio Conte, estimatore numero uno di Dzeko. Potrebbe quindi aprirsi un’asta per l’attaccante con i bianconeri che però vantano l’ottimo rapporto con la società romana.

