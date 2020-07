Sassuolo-Juventus, Sarri può rivoluzionare la formazione

La Juventus è già al lavoro per preparare il prossimo impegno di campionato, la trasferta con il Sassuolo. Con Sarri che potrebbe pensare ad un pesante turnover.

Gestire al meglio le energie è una delle missioni di Maurizio Sarri. Che sa benissimo di essere nel clou del campionato, sono queste le partite decisive per portare a casa il nono titolo consecutivo. E dopo il Sassuolo ci sarà da affrontare, giorno 20 luglio, la Lazio. Sarà quello lo scontro diretto probabilmente decisivo per l’assegnazione dello scudetto. E la Juventus vuole arrivarci nelle migliori condizioni possibili.

Juventus, sarà turnover contro il Sassuolo?

Proprio in vista del prossimo turno, mister Sarri potrebbe optare per un massiccio turnover. Lasciando fuori alcune pedine preziose pensando alla Lazio. Per primi ovviamente i giocatori che sono attualmente in diffida, vale a dire Bentancur, Rabiot e Bernardeschi. Tutti e tre potrebbero godere di un turno di riposo, tanto più che ultimamente hanno giocato con continuità. In questo caso dovrebbero ritrovare una maglia da titolare Ramsey, Pjanic e Douglas Costa.

Non ci sarà contro i neroverdi nemmeno il laterale destro Cuadrado. Che è stato ammonito contro l’Atalanta e, visto che era diffidato, dovrà scontare un turno di squalifica. In difesa dunque non sembrano comunque esserci grandi alternative, con Danilo che giocherà a destra e il rientrante Alex Sandro che sarà utilizzato sul binario opposto.

