Con la mancata squalifica e la conseguente multa di soli 10 milioni, il Manchester City di Guardiola è di nuovo pronto a fare grandi acquisti sul mercato

Con la riconferma dei gioielli di casa, quali Gabriel Jesus e De Bruyne, il City potrebbe farsi avanti anche per grandi obiettivi in entrata. A Guardiola continuano a piacere alcuni giocatori della Juventus: Paulo Dybala, Douglas Costa e Leonardo Bonucci. I citizens potrebbero tornare all’assalto per i giocatori bianconeri già cercati in passato, e proprio in questo momento la Juventus sta trattando il rinnovo del contratto con la Joya argentina, per blindare e assicurare all’attaccante un futuro da bandiera della squadra. Questo improvviso ribaltamento del Tas potrebbe però rivoluzionare tutto. Qualora infatti la Juventus non dovesse riuscire a trattenere i suoi calciatori, ecco che avrebbe nuovi obiettivi in entrata, ecco quali:

Calciomercato Juventus, Guardiola vuole i big dell’attacco bianconero

La Juventus sta lavorando per blindare definitivamente Paulo Dybala fino 2025, così da farlo diventare, a tutti gli effetti, una vera e propria bandiera del club, con Paratici ottimista sul rinnovo. Un’offerta da capogiro e superiore ai 100 milioni di euro potrebbe però cambiare idea alla società bianconera. Ma un altro giocatore che piace a Guardiola e -naturalmente- Douglas Costa valutato dalla Juventus almeno 50 milioni: un tesoretto da oltre 150 milioni di euro. Qualora infatti la Juventus dovesse vendere i due prezzi pregiati andrebbe a reinvestire immediatamente questi soldi in un colpo sicuro, infatti, Mohamed Salah potrebbe essere lui il grande colpo nel caso di partenza dei due big bianconeri. Per Paratici sarebbe il sostituto di Dybala ideale. Ma non dimentichiamo che nei piani in entrata dei bianconeri c’è sempre caldo il nome di Nicolò Zaniolo, un obiettivo che piace molto al direttore sportivo Fabio Paratici è che, proprio per i problemi economici del suo attuale club (la Roma), potrebbe essere sacrificato sul mercato. La Juventus rimane attenta alle offerte ma soprattutto alle opportunità, con la speranza di blindare i suoi due campioni.

