dopo tre anni dalla lettera “J”, sparisce il nome del club dal logo ufficiale. E ritorna la classica maglia a strisce bianconere

Nella prossima stagione la Juventus si rivoluzionerà nuovamente, dando l’ennesima svolta in casa bianconera, tre anni dal cambio del logo. Infatti dopo 17 anni il nome della squadra “Juventus” non comparirà più nel logo applicato sulle maglie da gara. Si ritornerà alle strisce classiche bianconere con un pattern pennellato che sostituirà gli attuali due blocchi (mai pienamente apprezzati da tutti i supporter). Un periodo di rivoluzione, appunto, che proprio come in USA soprattutto per squadra tipo i New York Yankees diventati poi le lettere “NY”, o la “G” dei Green Bay Packers etc. hanno dato dimostrazione di come il logo cambiato negli ultimi anni abbia contribuito a farlo diventare un brand mondiale, per tutti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Sassuolo-Juventus, probabili formazioni: nuova rivoluzione di Sarri

Juventus all’americana: nuova maglia come gli Yankees

Dunque non ci sarà più la scritta Juventus, almeno non sulla maglia, che verrà sostituita dalla semplice “J” proprio per far sì che la squadra riesca ad allargarsi sul mercato. Rendere la comprensione più semplice del marchio anche per chi non è dell’occidente e utilizza sistemi di comunicazione differente. La semplicità del logo e che, con una semplice lettera, riconduce immediatamente alla Vecchia Signora e a Cristiano Ronaldo e soci ma soprattutto ai vari trionfi della storia del club. Dal prossimo anno sarà una rivoluzione che però avrà anche un elemento d’origine, infatti si ritornerà comunque alle strisce bianconere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Dybala, la Juventus prende una decisione sul rinnovo. Vuole 10 milioni

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK