Sassuolo-Juventus, probabili formazioni: nuova rivoluzione di Sarri

Sassuolo-Juventus, nelle probabili formazioni, danno tanti spunti di approfondimento. Il primo è il turno di riposo che osserverà Bonucci. Torna Chiellini.

Maurizio Sarri farà inevitabilmente delle scelte importanti per il match con il Sassuolo. L’impegno non è dei più agevoli ed arriva a pochissimi giorni dalla gara con la Lazio. Sassuolo-Juventus, nelle probabili formazioni, regalerà pertanto tante novità. La prima riguarda gli indisponibili. Oltre a De Sciglio, Khedira e a Demiral che non è ancora pronto per giocare, c’è Cuadrado squalificato. Ciò significa che giocherà Danilo a destra e Alex Sandro a sinistra. Se davanti non è in discussione il tridente Ronaldo-Dybala-Bernardeschi, dall’altro a centrocampo potrebbe tornare Pjanic. Ai suoi lati sicuramente Bentancur e ancora Rabiot. Grande novità, invece, in difesa. Bonucci osserverà un turno di pausa, dentro Rugani al fianco di De Ligt. Nella ripresa il capitano Giorgio Chiellini potrebbe trovare spazio per riassaporare il terreno di gioco.

Sassuolo-Juventus, le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni di Sassuolo-Juventus secondo Gazzetta dello Sport:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Bourabia; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

