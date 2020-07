Calciomercato Juventus, nel mirino un terzino dell’Ajax

Calciomercato Juventus, i bianconeri continuano a guardare al futuro e avrebbero messo gli occhi su un laterale difensivo dell’Ajax.

Non è affatto un mistero che la società torinese stia cercando di pianificare i colpi per il futuro, cercando di anticipare la concorrenza sui talenti che ci sono in giro per l’Europa. Dopo aver già preso per la prossima stagione Kulusevski e Arthur, l’intenzione è quella di non fermarsi. Anzi, dopo il giovanissimo centrale francese Nzouango adesso la Juve sarebbe pronta a sferrare l’assalto anche per un altro giocatore molto giovane ma di grande talento.

Calciomercato Juventus, in arrivo Nzouango

Come ha riportato “Il Corriere di Torino”, e anche calciomercato.it, la Juventus avrebbe messo gli occhi su un giovane terzino che milita nell’Ajax, che come al solito è un club che sa come lanciare talenti nel grande calcio. Il nome è quello di Sergino Dest, nato nel 2000 e a soli 20 anni capace di ritagliarsi uno spazio importante nella squadra olandese.

Per lui venti gettoni di presenza in Eredivisie e cinque assist. E’ un esterno statunitense, ma nato in Olanda, dotato di corsa e piede, chiaramente con grandi margini di miglioramento. Un prospetto che i bianconeri potrebbero cercare di prendere sfruttando anche gli ottimi rapporti che ci sono con l’Ajax, come conferma l’ultimo affare De Ligt.

