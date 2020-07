Dybala, la Juventus prende una decisione sul rinnovo. Vuole 10 milioni

La Juventus ha accelerato per il rinnovo di Paulo Dybala che diventerà la stessa dei bianconeri. Club disposto a concedergli 10 milioni di ingaggio.

«L’accordo è davvero a un passo e dovrebbe fare di Dybala l’uomo più pagato della Juventus dopo Cristiano Ronaldo». Così questa mattina Tuttosport fa sognare i tifosi della Vecchia Signora. «Le indiscrezioni parlano di un ingaggio che si aggira intorno ai dieci milioni di euro – continua -. Probabilmente con una formula a crescere nel corso delle prossime stagioni, nelle quali la Joya è destinata a diventare uno dei leader della Juventus. Se non proprio il capitano, per presenze sommate e meriti acquisiti. Ha già vestito la fascia in più di un’occasione e ha dimostrato molto spesso l’amore per il club e la maglia».

Dybala può firmare prima della nuova stagione

Sembra passata una vita da undici mesi fa, quando aveva rifiutato l’offerta del Manchester United. Paratici era disposto a darlo in cambio Romelu Lukaku per avere il belga alla Juventus. Si era opposto, Paulo, e poi con determinazione e concentrazione si è conquistato il posto al fianco di Ronaldo. Tutto ciò arrivando nell’ultimo mese a mettere a punto anche un’intesa molto proficua, visto che i due hanno firmato 11 dei 15 gol segnati dalla Juventus nelle ultime 5 partite. L’accordo sarà messo nero su bianco tra il campionato e la Champions League: Dybala firmerà fino al 2025.

