Sassuolo-Juventus, a centrocampo sarà rivoluzione

La Juventus si sta preparando alla prossima sfida di campionato, la trasferta sul campo del Sassuolo che si giocherà il 15 luglio. Con tante probabili novità di formazione in arrivo, specie in mezzo al campo.

La successiva partita sarà infatti lo scontro diretto con la Lazio e per questo motivo il tecnico Maurizio Sarri probabilmente non rischierà i giocatori che sono in diffida. Dunque dovrebbero rimanere fuori dall’undici titolare Bentancur, Bernardeschi e Rabiot. La Juventus dovrà anche fare a meno dello squalificato Cuadrado sulla fascia destra difensiva e anche Bonucci potrebbe godere di un turno di riposo. Le novità maggiori dunque riguarderanno la zona centrale del campo.

Juventus, contro il Sassuolo gioca Pjanic

Di fatto Sarri ha fatto capire che Miralem Pjanic sarà uno dei titolari nella sfida contro il Sassuolo. Smaltito l’affaticamento muscolare il bosniaco tornerà in cabina di regia e dovrà dimostrare di essere concentrato sull’obiettivo scudetto. Il suo futuro, come si sa ormai da tempo, è al Barcellona, ma il calciatore senz’altro vuole lasciare Torino arrichendo il suo palmares.

Non sarà comunque l’unica novità che riguarderà il centrocampo juventino, che dovrebbe vedere il ritorno tra i titolari anche di Ramsey e Matuidi. Se il francese finora era stato già impiegato con continuità, per il gallese si tratta di una occasione da non sciupare. Dopo il lockdown il calciatore ex Arsenal si è visto pochino e per questo motivo contro il Sassuolo dovrà provare a mettersi in mostra per “mettere in difficoltà” Sarri nelle scelte future.

