Chiellini si è infortunato durante il match contro il Sassuolo, il giocatore ha avuto un problema ed è stato sostituito alla ripresa

Juventus in ansia per Chiellini. Il difensore centrale, infatti, è uscito per infortunio durante la sfida contro il Sassuolo. Nei prossimi giorni il difensore sarà sottoposto agli esami diagnostici del caso. Altra grana per Sarri, che in questa fase delicata della stagione deve far fronte a numerosi infortuni: la Juve spera che non sia niente di grave. Il giocatore è stato sostituito da Daniele Rugani.

Infortunio Chiellini, Sassuolo-Juventus: ecco cosa è successo

Il capitano bianconero è stato sostituito alla ripresa, ora c’è da capire quando saranno i tempi di recupero, per precauzione il difensore è stato sostituto a fine primo tempo, al suo posto è subentrato Daniele Rugani.

