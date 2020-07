Sassuolo-Juventus, nel primo tempo il migliore è Szczesny

La Juventus ha chiuso in vantaggio per 2-1 il primo tempo della trasferta sul campo del Sassuolo. Decisiva la partenza lampo dei bianconeri capaci di trovare due gol ad inizio del match grazie a Danilo e Higuain.

Eppure se c’è da trovare il migliore in campo della squadra di Maurizio Sarri in questa prima frazione di gioco, questo è sicuramente il portiere Szczesny. E questa non è certo una buona notizia per i tifosi bianconeri. Dopo il doppio vantaggio infatti la Juve ha dovuto subire la veemente reazione da parte dell’undici neroverde, che ha attaccato a testa bassa dovendo però fare i conti con la bravura del portiere ex Arsenal e Roma.



Juventus, per Szczesny tre parate importanti

Nella prima frazione di gioco infatti il portiere polacco è stato senz’altro il migliore della formazione bianconera. Sempre molto sicuro, ha compiuto almeno tre interventi decisivi per salvare la sua porta. Peccato solo non riuscito a prendere il pallone scagliato da Djuricic che è valso al Sassuolo il gol che ha accorciato le distanze.

Il rendimento del portiere della Juventus sarà senz’altro decisivo anche nel corso della ripresa, quando gli emiliani sicuramente si getteranno all’attacco nel tentativo di raddrizzare la partita.

