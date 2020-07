Sassuolo-Juventus, Bernardeschi ammonito: niente Lazio per lui

Una tegola per la Juventus in vista del prossimo match contro la Lazio. Non ci sarà infatti Bernardeschi, che sarà squalificato dal giudice sportivo.

Non arrivano buone notizie per Maurizio Sarri nel match che vede la sua squadra impegnata a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Il tecnico infatti ha perso una pedina in vista della partita contro la Lazio che potrebbe valere lo scudetto. Bernardeschi infatti sarà squalificato e dunque priverà l’allenatore di una alternativa in attacco.



Juventus, Bernardeschi sarà squalificato

Nel primo minuto di recupero del match Sassuolo-Juventus il centrocampista offensivo bianconero ha rimediato un cartellino giallo. Una sanzione pesante per lui, che era nell’elenco dei diffidati insieme a Bentancur e Rabiot. Questo vuol dire che Bernardeschi sicuramente sarà fermato per un turno dal giudice sportivo. Per lui niente big match contro la Lazio in programma il prossimo 20 luglio. E’ molto probabile che al suo posto giochi dall’inizio a questo punto Douglas Costa.

