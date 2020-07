Calciomercato Juventus, si allontana una stella della Roma

Il calciomercato Juventus è più attivo che mai. Sono tanti i rumor che riguardano calciatori accostati per il futuro al club bianconero. Che dal canto suo sta lavorando sodo in ottica futura. Pianificare è ormai indispensabile per poter puntare a grandi traguardi.

Questo lo sa bene la dirigenza bianconera, che del resto ha già messo a segno degli importanti colpi per il futuro, prendendo Kulusevski e Arthur. Fari accesi però anche verso la Roma, con Pellegrini e Zaniolo che sono ormai nei radar da tempo. Proprio Pellegrini però potrebbe sfumare presto come obiettivo.

Calciomercato Juventus, Pellegrini può sfumare

Come infatti riporta Sky Sport il centrocampista giallorosso non ha alcuna intenzione di lasciare la capitale, nonostante una clausola di appena 30 milioni di euro lo renda appetibile per tutti i più importanti club europei, tra cui c’è anche la Juventus. Questo perché la Roma gli ha comunicato di voler puntare forte su di lui ed è pronta a prolungargli il contratto. Quello attuale scadrà a giugno 2022.

Il calciatore, romano e romanista, potrebbe diventare una nuova bandiera del club giallorosso e non ha alcuna fretta per rinnovare. E’ probabile che le parti si trovino attorno al tavolo a bocce ferme, dopo la fine del torneo e degli impegni europei, per trovare il nuovo accordo e mettere nero su bianco. Mettendo fine a questo punto a ogni possibile rumor riguardo il futuro di Pellegrini.

