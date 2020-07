Kroos alla Juventus, quel tweet che fa sobbalzare i tifosi bianconeri

Secondo il giornalista Paolo Paganini il Real Madrid vorrebbe prendere Van de Beek, lasciando alla Juventus la possibilità di convincere Toni Kroos.

«Sul far della notte una news che mi ha buttato lì un amico/collega spagnolo di livello. Mi ha confermato il forte interesse del Real Madrid per Van de Beek e mi ha detto anche che la Juventus sta cercando di convincere Kroos a trasferirsi a Torino. Si vedrà». Parole del giornalista Rai Paolo Paganini che ha sganciato un’importante bomba di calciomercato. Che i bianconeri vogliano rinforzare il proprio centrocampo è noto, ma un’operazione del genere sarebbero in grado di sostenerla?

Kroos nel centrocampo della Juventus?

