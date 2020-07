Dall’ambiente bianconero filtra una grande delusione nei confronti del mister Sarri. Nell’eventualità di esonero prematuro ci sono due soluzioni interne:

La sconfitta con il Milan, il pareggio con l’Atalanta e poi il successivo pareggio con il Sassuolo mettono sempre di più a rischio la permanenza di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. L’allenatore toscano qualora non riuscisse a raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio stagione, nonostante un grande vantaggio sulla seconda in classifica, con un +7 potrebbe essere esonerato anche a stagione in corso. Pertanto la partita contro la Lazio di lunedì potrebbe essere cruciale per il futuro di Sarri in bianconero.

Esonero Sarri, Juventus: ci sono due soluzioni interne

Nel caso di esonero prematuro a stagione in corso, in casa bianconera si correrebbe immediatamente ai ripari. La partita con la Lazio sarà molto probabilmente la prova del nove dell’allenatore toscano, che in caso di sconfitta potrebbe seriamente rischiare l’esonero prima della fine della stagione. In questa eventualità la Vecchia Signora starebbe già studiando due soluzioni interne: la prima arriverebbe direttamente dalla rosa bianconera, infatti l’opzione di promuovere Buffon da giocatore-allenatore è una suggestione che piace al presidente Agnelli. L’altra opzione invece vedrebbe l’attuale tecnico della primavera Lamberto Zauli sulla panchina bianconera per le ultime partite della stagione. Un match decisivo quello contro la Lazio di lunedì sera. Molto probabilmente sancirà la permanenza o l’addio prematuro del tecnico toscano sulla panchina della Juventus.

