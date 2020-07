La Juventus avrebbe intenzione di fare un altro colpo a centrocampo, all-in su Jorginho ma ci sarebbe anche il piano b dalla Serie A

I bianconeri sarebbe pronti ad un altro grande colpo a centrocampo. Non solo Arthur dunque, i piani di Fabio Paratici sono chiari: migliorare i settori del campo dove si sono riscontrare più difficoltà, e infatti i piani della Vecchia Signora sarebbero quelli di rinforzare ulteriormente la mediana con un altro innesto di qualità per la prossima stagione. Le opzioni sondate sono tante ma le più concrete sono specialmente due: Jorginho continua a rimanere in polpe e negli ultimi mesi ha perso la titolarità con i blues e i rapporti con l’allenatore Lampard, che lo sta tenendo in panchina, non sono idilliaci. Il suo addio a fine anno da Londra sarà molto probabile. I bianconeri per volontà dello stesso giocatore di passaporto italiano e voglioso di giocare l’europeo la prossima estate vorrebbero tentare il colpo, ma c’è anche il piano b, ecco chi:

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Esonero Sarri, Calciomercato Juventus: i tifosi rivogliono l’ex allenatore

Calciomercato Juventus, non solo Arthur: altro colpo a centrocampo

Il piano b dei bianconeri arriva proprio dal campionato italiano e dalla Serie A. L’ex centrocampista del Milan Manuel Locatelli, ora al Sassuolo, sembra aver scavalcato qualsiasi gerarchia. Un giocatore decisamente cresciuto e che -nonostante la sua giovane età- (è un classe ’98) riesce già a dare certezze. Un profilo che ha convinto Fabio Paratici e la società bianconera che sarebbero già disposti ad acquistarlo in vista della prossima stagione. Defilato c’è anche l’altro blues Leandro Paredes e la suggestione, non di certo economica, Nicolò Zaniolo. La Juventus avrebbe -comunque- come priorità Jorginho, giocatore gradito anche e soprattutto dall’allenatore Maurizio Sarri che l’ha allenato prima a Napoli e poi anche al Chelsea.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Zaniolo alla Juventus? Calciomercato: l’assist è di Fonseca

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK