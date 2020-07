Juventus, i numeri della difesa preoccupano i tifosi

La Juventus in questa fase della stagione sta mettendo a nudo la sua fragilità difensiva. E ora la sua non è la difesa meno battuta in serie A.

Mai come in queste ultime gare sono emerse le difficoltà di una difesa che sta facendo acqua da tutte le parti. Difficilmente si vede infatti la Juve incassare tre o quattro gol in una sola partita. E la preoccupazione dei tifosi per il finale di stagione aumenta.



Juventus, la difesa è diventata un colabrodo

Nel calcio, non è una novità, riesce a vincere non solo chi segna tanto ma soprattutto chi subisce di meno. E da quanto la Juventus ha iniziato il suo filotto di scudetti uno dei punti di forza della squadra bianconera è stata la difesa. Anche per questo motivo i tifosi bianconeri sono preoccupati.

La squadra di Sarri ha infatti subito nelle ultime tre partite la bellezza di nove reti. Szczesny ha raccolto nel sacco lo stesso numero di palloni raccolti nelle prime tredici giornate di campionato. E già questo dato è molto indicativo di come la Juventus abbia perso la sua solidità difensiva.

Ma non solo, perché adesso la difesa bianconera non è nemmeno la meno battuta del campionato di serie A. La Juve ha infatti subito 35 gol, proprio come la Lazio di Simone Inzaghi. L’Inter al momento ha subito un gol in meno, 34, ma oggi deve giocare il suo match di campionato contro la Spal. Non è da escludere però che la squadra di Conte possa impadronirsi dello scettro di difesa meno battuta della serie A.

