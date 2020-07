Pagelle Sassuolo Juventus, i voti della partita: come hanno giocato i giocatori bianconeri scesi in campo? Promossi e bocciati.

Ecco le pagelle di Sassuolo Juventus, match valido per la Serie A che si è giocata questa sera allo stadio Mapei pareggiata 3-3. Una partita che è terminata 3 a 3 e ha visto il pareggio dei bianconeri contro il Sassuolo. Ecco tutte le valutazioni, i promossi ed i bocciati dei bianconeri che sono scesi in campo questa sera alle ore 21:45 allo stadio Mapei. Chi ha giocato bene e chi, invece, non lo ha fatto tra le fila di Maurizio Sarri:

Szczesny 8

Danilo 7

De Ligt 5,5

Chiellini 5,5

Rugani 6

Alex Sandro 5

Bentancur 5

Matuidi 5

Pjanic 7

Bernardeschi 6

Ronaldo 6

Higuain 6

Rabiot 5,5

D.Costa sv

Rabiot sv

Ramsey sv

All. Sarri 4

Pagelle Sassuolo Juventus Serie A: i voti della partita

Nelle pagelle Sassuolo Juventus, Match valido per la Serie A abbiamo cercato di dare i voti ai giocatori della Vecchia Signora che sono scesi in campo stasera al Mapei stadium.

È stata una partita vera fra le più importanti compagini del calcio italiano degli ultimi anni, finita 3 a 3 con un pareggio dei bianconeri. Una stagione strana e travagliata, dato il periodo di pandemia Covid-19 e la conseguente crisi finanziaria e lo stop di tutte le manifestazioni sportive. Ora però il calcio è ufficialmente ripartito, la Juventus si è trovata nel cammino post lockdown tutti match di cruciale importanza, prima l’Atalanta, con cui ha pareggiato e ora il Sassuolo. Un match che ha visto affrontarsi le due squadre, attualmente, fra le più forti del campionato con due allenatori desiderosi della vittoria. Il match si è concluso con un pareggio 3-3 che dà comunque un vantaggio di +7 sulla seconda (Atalanta).

