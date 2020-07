Juventus, il calendario a confronto con Inter, Lazio e Atalanta

Juventus insidiata più che mai per lo scudetto, quello che sarebbe il nono consecutivo. La squadra di Sarri dopo gli ultimi passi falsi ha visto avvicinarsi l’Inter a 6 lunghezze e anche Atalanta e Lazio possono ancora sperare quando mancano cinque gare al termine.

Una volata scudetto che si preannuncia incandescente e dove il calendario sarà molto importante. Nella 34esima giornata di serie A fari ovviamente puntati su Juventus-Lazio, che sarà il big match, un importante scontro diretto. Con le altre rivali per il titolo che vedranno senz’altro con grande interesse il match dopo essere già scese in campo. L’Inter è attesa dalla difficile trasferta contro la Roma, l’Atalanta invece sarà ospite del Verona.



La 35esima giornata vedrà l’Atalanta giocare in casa contro il Bologna mentre l’Inter a San Siro ospiterà la Fiorentina. La Juve sarà invece di scena a Udine contro i friulani di Gotti, mentre la Lazio giocherà in casa contro il Cagliari. Nella 36esima giornata si giocheranno Genoa-Inter, Milan-Atalanta, Juventus-Sampdoria e Verona-Lazio. Il turno successivo invece vede in calendario Inter-Napoli, Cagliari-Juventus, Parma-Atalanta e Lazio-Brescia.

Nell’ultima giornata ci sarà lo scontro diretto Atalanta-Inter, mentre la Juve è attesa da un incontro comunque difficile contro la Roma. Insidioso anche il match che attende la Lazio, che sarà di scena al San Paolo di Napoli.

Juventus, il calendario finale e quello di Inter, Lazio e Atalanta

Quindi ricapitolando, ecco squadra per squadra quali saranno le avversarie (in MAIUSCOLO le gare in trasferta).

Juventus: Lazio, UDINESE, Sampdoria, CAGLIARI, Roma.

Inter: ROMA, Fiorentina, GENOA, Napoli, ATALANTA,

Lazio: JUVENTUS, Cagliari, VERONA, Brescia, NAPOLI

Atalanta: VERONA, Bologna, MILAN, PARMA, Inter

