Calciomercato Juventus, la mossa per arrivare al bomber

Il prossimo calciomercato Juventus senz’altro vedrà arrivare a Torino un nuovo centravanti, un giocatore che possa garantire una ventina di reti in stagione e che possa essere un’arma in più da sfruttare nel corso della stagione.

Uno dei principali obiettivi della Juventus è il polacco Milik del Napoli, ma sullo sfondo rimane anche un altro attaccante che forse è meno reclamizzato ma che in Premier League sta facendo molto bene.

Calciomercato Juventus, come può arrivare Jimenez

Uno dei possibili nomi accostati ai bianconeri in chiave mercato è quello di Jimenez, prolifico bomber che si è messo in luce con la maglia del Wolverhampton. Il giocatore messicano è inseguito da diversi club e tra questi ci sarebbe anche la Juventus. Che – come riporta Tuttosport – potrebbe arrivare a prendere il calciatore dopo aver ceduto però uno dei suoi gioielli, vale a dire Douglas Costa.

Sul giocatore brasiliano è forte l’interesse del Manchester City, che si aggiunge a quello del Psg. Douglas Costa dunque potrebbe essere sacrificato, perché con i soldi ricavati dalla sua cessione si ricaverebbe un tesoretto da reinvestire poi per l’arrivo proprio di Jimenez.

