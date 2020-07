Sarri rimane in bilico, in caso di esonero la Juve prenderebbe in seria considerazione la candidatura di Simone Inzaghi, con lui arriverebbe un top player

In caso di esonero preventivo di Maurizio Sarri dalla panchina della Juventus, i bianconeri prenderebbero in seria considerazione la candidatura del mister della Lazio, Simone Inzaghi. Ormai reputato pronto e di grande talento e conoscenza tattica, Simone Inzaghi in bianconero porterebbe con sé, molto probabilmente, il proprio pupillo del centrocampo, reputato un vero e proprio top player. Stiamo parlando naturalmente di Sergej Milinkovic-Savic. Giocatore che fra gli altri era già stato inserito nell’agenda del direttore sportivo Fabio Paratici, volenteroso del grande colpo a mediana.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus-Lazio, probabili formazioni: torna il tridente di Sarri

Calciomercato Juventus: il nuovo allenatore porterebbe un top player

Simone Inzaghi è un profilo che era già stato sondato in casa bianconera proprio in concomitanza con la scelta di Sarri per il dopo Allegri. Ora il nome dell’allenatore della Lazio potrebbe tornare in auge e visto le sempre -evidenti- ottime prestazioni l’allenatore sembra pronto per il grande salto in bianconero. Ora si dovrà solo capire come la Juventus intende agire con Sarri, qualora, infatti, l’allenatore riuscisse a laurearsi Campione d’Italia nell’attuale stagione 2019-2020 potrebbe essere -comunque- riconfermato la prossima stagione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Dzeko alla Juventus? Calciomercato: tre nomi per l’attacco

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK