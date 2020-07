Calciomercato Juventus, via libera per un difensore del City

Il calciomercato Juventus sarà uno degli argomenti più dibattuti dai tifosi nelle prossime settimane. Con la società bianconera che è intenzionata a rinnovare e ringiovanire l’organico, senza però ovviamente indebolire la rosa.

Tutt’altro, per rimanere al top in Italia e in Europa c’è sempre bisogno di grandi campioni e la Juventus per esempio su alcuni obiettivi si è mossa in anticipo. E’ da leggere in questo senso l’acquisto di Kulusevski nello scorso mese di gennaio e il colpo Arthur messo a segno nelle scorse settimane.

Calciomercato Juventus, nel mirino c’è Otamendi: ecco perché

Uno dei reparti che la Juventus intende senz’altro rinforzare è la difesa. Anche perché Bonucci e Chiellini non sono certo giovanissimi e sta per arrivare il momento di rivoluzionare il reparto. Come riporta Calciomercato.it il Manchester City avrebbe messo gli occhi su Nathan Akè del Bournemouth. The Guardian ha rivelato che la formazione di Guardiola potrebbe prendere il centrale difensivo per 40 milioni di euro.

Il suo eventuale acquisto darebbe il via libera per la cessione del centrale argentino Nicolas Otamendi, che ha una valutazione di circa 15 milioni di euro. Un difensore che è rappresentato da Jorge Mendes e proprio per questo motivo potrebbe finire nel mirino dei bianconeri, intenzionati a prendere un centrale di spessore e di esperienza internazionale.

