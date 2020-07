Juventus-Lazio, Bonucci ammonito: sarà squalificato

Juventus-Lazio, Bonucci è stato ammonito nel finale del match e dunque sarà squalificato per la prossima partita dei bianconeri.

Arriva una tegola per il prossimo impegno dell’undici di Maurizio Sarri, impegnato nella volata per il titolo. Il difensore ha commesso una grave ingenuità nel finale della partita ed è stato punito dall’arbitro.

LEGGI ANCHE –>>Ronaldo via dalla Juventus, l’addio del portoghese è sempre più probabile

Juventus, Bonucci salterà l’Udinese

Leonardo Bonucci è stato ammonito nel finale del match contro la Lazio, in occasione del rigore concesso ai biancocelesti. Come riporta Sky Sport il difensore era nell’elenco dei diffidati e questo vuol dire che non potrà essere presente alla prossima sfida dei bianconeri, che saranno impegnati sul campo dell’Udinese.

Bonucci infatti aveva rimediato un cartellino giallo dalla panchina durante il match contro il Sassuolo. Al suo posto è molto probabile che mister Sarri conceda una opportunità a Rugani, considerando che Chiellini non è certo nelle migliori condizioni, tant’è che contro la Lazio non è stato nemmeno convocato.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, Zaniolo può andarsene dalla Roma

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK